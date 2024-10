Villasimius, auto si ribalta: ferita una turista tedesca

Fortunatamente, nonostante la gravità dell'incidente, non sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti sul luogo per mettere in sicurezza l'area e ricostruire la dinamica dell'accaduto, mentre il personale del 118 ha prestato i primi soccorsi. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno lavorando per chiarire cosa abbia portato la donna a perdere il controllo del veicolo. Il tratto di strada in questione, già noto per altri incidenti, rimane sotto osservazione per valutare eventuali criticità legate alla sicurezza stradale.

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale 19, nei pressi di Villasimius, in località Su Lillu. Una turista tedesca di 65 anni, alla guida di una Suzuki Vitara, ha perso il controllo dell'auto, che dopo aver urtato il guardrail si è ribaltata. La donna, rimasta ferita nell'impatto, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Monserrato.