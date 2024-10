Tragedia a Calasetta: bagnante 84enne colpito da malore perde la vita in mare

Alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia hanno notato l'uomo in difficoltà e hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo. Nonostante i ripetuti tentativi e le manovre salvavita effettuate, purtroppo non c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto poco dopo.





I Carabinieri della stazione di Calasetta sono giunti sul luogo per effettuare gli accertamenti del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una morte naturale causata da un arresto cardiaco improvviso. La comunità locale è rimasta profondamente scossa dalla notizia. L'84enne era conosciuto e stimato da molti, e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra familiari e amici. Questo tragico evento richiama l'attenzione sull'importanza di prestare massima attenzione alla propria salute, soprattutto durante attività come il nuoto che, seppur salutari, possono comportare rischi per le persone più anziane o con problemi cardiaci. Le autorità invitano i cittadini a non sottovalutare i segnali del proprio corpo e a consultare un medico prima di intraprendere attività fisiche impegnative, specialmente in età avanzata. La sicurezza in mare rimane una priorità, e la collaborazione tra bagnanti, operatori sanitari e forze dell'ordine è fondamentale per prevenire tragedie simili.

Una giornata serena si è trasformata in tragedia sulle coste di Calasetta, dove un uomo di 84 anni ha perso la vita mentre nuotava nelle acque antistanti la spiaggia di Sotto Torre. L'anziano, residente nella zona e appassionato frequentatore del litorale, è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in acqua.