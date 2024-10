Il nuovo Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano incontra il Prefetto Angieri

Originario di Fordongianus, 60 anni, laureato in scienze politiche e con un ricco curriculum di competenze maturate in anni di servizio, Battistino Ghisu si appresta ad affrontare le nuove sfide che attendono la provincia. Un territorio che, proprio recentemente, ha celebrato i cinquant'anni dalla sua istituzione e che ora richiede una guida attenta per raccogliere l'eredità complessa e delicata lasciata dal suo predecessore. Durante l'incontro, il Prefetto Angieri ha sottolineato le priorità su cui focalizzare l'attenzione: "Viabilità, decoro delle strade ed edilizia scolastica sono i temi cruciali per questa provincia".





Ha espresso all'Amministratore Straordinario i suoi migliori auguri di buon lavoro, confidando in un rinnovato impegno verso le problematiche dell'intero territorio provinciale. Battistino Ghisu ha manifestato la volontà di collaborare strettamente con le istituzioni locali e nazionali per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. "È fondamentale lavorare in sinergia per affrontare le sfide che ci attendono e garantire uno sviluppo sostenibile e armonioso del nostro territorio", ha dichiarato Ghisu a margine dell'incontro. La Provincia di Oristano, reduce dalle celebrazioni per il suo cinquantesimo anniversario, si prepara così ad una nuova fase, con l'obiettivo di valorizzare le proprie risorse e affrontare con determinazione le questioni ancora aperte.

