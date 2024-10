Dolianova, una giornata con i nostri amici a quattro zampe: prevenzione e sensibilizzazione alla violenza

I dati empirici dimostrano il legame tra violenza sugli animali e violenza sulle persone. Ed è per questo che la lotta per la protezione dei pelosetti è, in fondo, una lotta per la protezione di tutti noi. Il Nucleo Cinofilo dei Carabinieri sarà presente per raccontare quanto i nostri amici a quattro zampe siano indispensabili in operazioni di soccorso e aiuto. E pensare che molti di questi cani, dopo anni di servizio, finiscono per essere dimenticati. Un paradosso, se si pensa alla dedizione con cui questi animali lavorano per la nostra sicurezza. Poi ci sarà il Nucleo delle Guardie Zoofile Oipa di Cagliari, coordinato da Monica Pisu, per parlare di tutela degli animali. "Alleanza Fedele", come spiega Federica Rubiu, presidente di Cuccia Sicura, non è solo un evento: "Nasce per sottolineare l'importanza del binomio uomo-cane, supportare le persone e gli animali e proteggerli dalla violenza. Si dovrebbe porre più attenzione ai reati commessi ai danni degli animali poiché sottovalutare gesti simili può portare a sottovalutare pericoli che coinvolgono tutti". E non si sbaglia: l’indifferenza, in questi casi, può avere conseguenze ben più ampie di quanto si pensi. Non mancheranno gli educatori cinofili, veterinari, psicologi e avvocati, pronti a rispondere alle domande del pubblico e a spiegare come prevenire il randagismo, un problema che affligge l’isola in modo preoccupante.





Fabio Schirru, veterinario specializzato in medicina forense, illustrerà quanto sia importante la collaborazione tra professionisti per prevenire e contrastare la violenza sugli animali. E poi, naturalmente, c’è l’aperitivo solidale. Non è solo cibo: è un’occasione per creare legami, per dimostrare che la solidarietà, tra persone e pelosetti, è ciò che rende una comunità più forte. Come ha detto il sindaco di Dolianova, Ivan Piras: "Attraverso questa iniziativa significativa sotto l’aspetto sociale e culturale, la nostra Amministrazione è lieta di sostenere l'evento 'Alleanza Fedele' contro la violenza sulle persone e sugli animali, un grave problema ancora lontano dall’essere sconfitto". Insomma, una giornata per riflettere e per agire. Perché la lotta contro la violenza, che sia sugli animali o sugli uomini, non è mai finita. Ma è proprio grazie a iniziative come queste che possiamo sperare di costruire un futuro migliore, per noi e per i nostri amici pelosi.

L'11 ottobre, a Villa de Villa, Dolianova ospiterà un evento che non riguarda solo noi umani, ma anche i nostri fedeli compagni a quattro zampe. È stato chiamato "Alleanza Fedele", un nome che riassume tutto: l'importanza di quel legame speciale che esiste tra noi e i nostri amici pelosi. Ma non sarà solo una passeggiata o un pomeriggio di coccole ai pelosetti: l’obiettivo è più alto, più nobile. Si tratta di sensibilizzare sulla violenza, di prevenire situazioni di abuso che troppo spesso colpiscono sia gli animali che le persone. Organizzato dall'associazione Cuccia Sicura ODV, l'evento è una vera e propria chiamata alle armi, o meglio, alla responsabilità. Perché, diciamocelo, spesso chi maltratta un animale non si ferma lì: è solo l'inizio di una spirale che può portare a gesti ancora più terribili.