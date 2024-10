Si conclude con successo la terza edizione del Family Friendly Fest

Un evento partecipato e ricco di contenuti Durante i tre giorni del Fest, i temi centrali hanno riguardato il benessere familiare, la certificazione "Family in Italia" e lo standard "Family Audit", con focus specifici sulla conciliazione tra vita e lavoro, tematiche affrontate nel seminario con la partecipazione di esperti come Piera Casula e Maria Grazia Biddau di Aspal Sardegna. I rappresentanti dei Comuni di Alghero e Ozieri, definiti "virtuosi" per aver avviato il percorso verso il marchio "Comuni amici delle famiglie", hanno condiviso le loro esperienze. Loreta Meledina, presidente del Consiglio comunale di Ozieri, ha sottolineato l'importanza di un benessere non solo materiale, ma anche relazionale, mentre la docente Giusy Manca ha parlato del ruolo della comunità educante. Tra i temi più dibattuti, anche quelli legati alla salute perinatale, con la partecipazione straordinaria della psicologa Alessandra Bertolotti, massima esperta in Italia nel periodo perinatale. La Bertolotti ha offerto spunti di riflessione importanti durante il suo intervento, legato alla Settimana Mondiale dell'Allattamento Materno 2024, sottolineando la necessità di una comunità accogliente che sostenga i genitori in ogni fase della genitorialità. Il Family Friendly Fest ha dedicato ampio spazio anche all'importanza del gioco e dello sport, coinvolgendo i rappresentanti di associazioni locali come la Uisp di Sassari, la Cooperativa Sociale Edupè e l'Associazione Zoe, promuovendo lo sviluppo fisico e sociale dei più giovani. Particolarmente apprezzati i laboratori dedicati alla comunicazione non violenta, con il famoso "linguaggio della giraffa", condotti dalla musicoterapeuta Daniela Simula, che ha offerto strumenti pratici per migliorare le relazioni familiari e sociali.





La chiusura dell’evento ha visto Eleonora Cesarani, consulente per la progettazione dei servizi family friendly e ideatrice del Fest, tirare le somme di questi quattro anni di lavoro. "Abbiamo costruito una rete solida tra associazioni, esercenti, operatori pubblici e privati che collaborano per promuovere il benessere delle famiglie", ha affermato Cesarani, sottolineando come l'obiettivo sia stato sempre quello di valorizzare il tempo di qualità per le famiglie e creare un territorio a misura delle loro esigenze. L'auspicio finale della Cesarani è che l’amministrazione comunale e le istituzioni sarde continuino a sostenere questo tipo di iniziative, per dare alle famiglie il ruolo centrale che meritano all'interno della società. "Le famiglie sono una risorsa fondamentale, e con questo evento abbiamo voluto far emergere quanto sia importante investire su di loro per creare una società più forte e coesa." Il Family Friendly Fest si conferma, quindi, un appuntamento imperdibile per le famiglie del territorio, un’occasione per riflettere, apprendere e divertirsi insieme, guardando al futuro con fiducia e speranza.

Sassari, 6 ottobre 2024 – Si è conclusa con grande successo la terza edizione del Family Friendly Fest, un evento interamente dedicato alle famiglie e al loro benessere, che ha coinvolto la città di Sassari e il suo territorio. Dal 4 al 6 ottobre, i Giardini pubblici di Sassari hanno fatto da cornice a seminari, attività ludico-ricreative e laboratori dedicati alla conciliazione tra vita e lavoro, al marchio "Family in Italia" e alle certificazioni dei "Comuni amici delle famiglie". L’evento, organizzato da BRIDGES Società Cooperativa Sociale – Ponti fra le persone, per le famiglie e per il territorio, in collaborazione con numerose realtà locali e con il patrocinio del Comune di Sassari, ha visto la partecipazione di famiglie, esperti e operatori del settore. Al centro della manifestazione, l'importanza di creare un ambiente che favorisca il benessere delle famiglie, promuovendo politiche e servizi che rispondano alle loro esigenze.