Cagliari: scoperto market dello spaccio in una palazzina, arrestati due giovani

All'interno dell'abitazione, i due giovani, già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti, sono stati sorpresi mentre confezionavano circa 850 grammi di hashish. Oltre alla droga, sono stati trovati due coltelli a serramanico, due bilancini di precisione e altro materiale utile al confezionamento delle sostanze stupefacenti. I giovani sono stati tratti in arresto e i fatti sono stati sottoposti alla valutazione del giudice per le indagini preliminari. Durante l'udienza di convalida, il gip ha disposto l’obbligo di firma per uno dei due arrestati, mentre per l’altro non è stata applicata alcuna misura cautelare.

Un traffico incessante di persone ha condotto gli agenti della Squadra Volante a scoprire un vero e proprio market dello spaccio all'interno di una palazzina in via Is Mirrionis, a Cagliari. Nella giornata di ieri, due giovani di 26 e 28 anni sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata quando gli agenti, insospettiti dal continuo viavai di persone dal condominio, hanno deciso di intervenire con una perquisizione domiciliare.