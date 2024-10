Corteo pro Palestina a Cagliari: scattano le denunce dopo la protesta non autorizzata

Nonostante l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno provato a bloccare l'avanzata, il corteo ha proseguito tra le vie del centro, evitando però scontri fisici. Dalla Questura precisano che nessun agente ha fatto ricorso al manganello, ma ora sono in corso le indagini per individuare chi ha forzato il blocco. Sotto accusa anche alcuni partecipanti che si sono presentati con le bandiere di Hezbollah, simboli che saranno oggetto di denuncia. Il corteo si è concluso nel piazzale davanti al mercato civico, senza ulteriori momenti di tensione.

A Cagliari, la manifestazione pro Palestina contro il Ddl Sicurezza ha lasciato il segno: dopo i momenti di tensione di ieri sera, sono partite le denunce. Gli inquirenti stanno visionando le immagini per identificare chi ha violato il divieto di sfilare in corteo, imposto dalle autorità. Gli organizzatori avevano ottenuto solo il permesso per un sit-in statico in piazza Garibaldi, ma, poco dopo le 18, i manifestanti hanno deciso di sfidare le restrizioni.