Il Forte Village ospita l’evento: Tecnologia e acqua nella terapia del recupero per atleti infortunati

Il convegno sarà aperto dal Dr. Angelo Cerina, Direttore Sanitario del Forte Village Resort, seguito dalla Lectio Magistralis del Prof. Alberto Concu, esperto di attività sportive. Tra i principali interventi spiccano il Prof. Stefano Angioni, Direttore della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'AOU di Cagliari, che affronterà il tema del recupero fisico in ostetricia e ginecologia, e Stefano Maldifassi, campione italiano di skeleton, che parlerà del ruolo dell’acqua nel recupero fisico. La tavola rotonda vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui Giacomo Zanon, consulente ortopedico dell’Atalanta B.C., Roberto Morosi, responsabile della Fisioterapia dell'A.C. Milan, e Alessandro Boi, Direttore del Performance Center del Forte Village. Modererà l’incontro il giornalista Enrico Pilia. La partecipazione all'evento è gratuita, previa registrazione sul sito ildaevents.it o via email all’indirizzo info@ildaevents.it. I posti sono limitati.

Lunedì 7 ottobre 2024, a partire dalle ore 16:00, il Forte Village Resort accoglierà l’evento scientifico "Tecnologia e acqua nella terapia del recupero", un appuntamento di rilievo dedicato al recupero funzionale degli atleti infortunati. Il convegno vedrà la partecipazione di esperti di livello internazionale che discuteranno le più avanzate tecniche per il recupero post-traumatico e post-operatorio, con particolare attenzione al ruolo della tecnologia e all'utilizzo dell'acqua come strumento terapeutico. L’acqua, insieme alla tecnologia, diventa un elemento centrale nel processo di riabilitazione, consentendo di monitorare e migliorare ogni fase del recupero. Medici, fisioterapisti e professionisti del settore si confronteranno sulle metodologie più efficaci per riportare gli atleti in campo in sicurezza e nel rispetto dei tempi fisiologici.