Intervento provvidenziale a Serri: i Carabinieri di Gergei soccorrono un uomo in difficoltà

In pochi minuti sono giunti presso l’abitazione, trovando l’uomo visibilmente agitato e intento a giustificarsi per aver chiesto aiuto. I militari lo hanno rassicurato e, con grande prontezza, hanno riattivato il contatore elettrico, ripristinando la corrente e riportando serenità nella casa. Grazie alla loro rapidità ed efficienza, i Carabinieri hanno evitato che la situazione degenerasse, dimostrando ancora una volta il loro costante impegno e vicinanza alle comunità, specialmente quelle più piccole e lontane dai centri abitati. L'intervento mette in evidenza l'importanza del Numero Unico di Emergenza 112, attivo 24 ore su 24, che offre un supporto fondamentale a chiunque si trovi in difficoltà, anche nei contesti più isolati. Un gesto semplice, ma carico di significato, che rafforza il legame tra l'Arma dei Carabinieri e il territorio, confermando che, anche nelle situazioni più ordinarie, la loro presenza può fare la differenza.

In una tranquilla giornata autunnale nelle campagne di Serri, un uomo, afflitto da una malattia che gli impedisce di muoversi, si è trovato in una situazione di grave emergenza. Il contatore elettrico, situato a trecento metri dalla sua abitazione isolata, è improvvisamente scattato, lasciandolo senza corrente e connessione internet. Senza elettricità, l’uomo non poteva utilizzare gli elettrodomestici essenziali né contattare via web l’ente che lo assiste, aggravando il suo stato di ansia e disperazione. In lacrime e senza altre soluzioni, ha deciso di chiamare il 112. I Carabinieri di Gergei, comprendendo immediatamente la gravità della situazione, si sono precipitati sul posto.