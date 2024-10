Gli alunni di Bosa protagonisti di “Puliamo il Mondo”: in azione nei parchi di Sa Molina-Terridi

Tra le zone di intervento ci sono il parco giochi e il percorso salute, due spazi molto frequentati dalle famiglie e dai cittadini, che meritano particolare attenzione per essere mantenuti puliti e accoglienti. Promossa dagli assessorati all’Ambiente e alla Pubblica istruzione, l’iniziativa non è solo un momento di impegno pratico, ma soprattutto un’occasione educativa. Gli alunni, sotto la guida dei loro insegnanti, si confronteranno concretamente con l’importanza del rispetto dell’ambiente e della cura dei beni comuni. Attraverso questa esperienza, l’Amministrazione mira a sensibilizzare le giovani generazioni su quanto sia fondamentale preservare e migliorare il nostro territorio, diffondendo una cultura della responsabilità verso l’ambiente che ci circonda.

Venerdì 11 ottobre, Bosa si unisce alla campagna nazionale “Puliamo il Mondo” promossa da Legambiente, con un’iniziativa che vede protagonisti gli alunni dell’Istituto comprensivo locale. L’Amministrazione comunale ha deciso di coinvolgere i ragazzi delle classi quinte della scuola elementare e delle seconde medie, trasformandoli in veri e propri custodi dell’ambiente per una giornata. Dalle 9 del mattino, i giovani volontari si ritroveranno presso il parco Terridi, dove saranno distribuiti loro cappellini, pettorine, guanti, pinze e tutto il materiale necessario per la pulizia in sicurezza delle aree verdi del quartiere Sa Molina – Terridi.