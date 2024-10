West Nile, un nuovo caso sospetto su una cornacchia nel Nuorese

Nel nostro Paese, il virus si mantiene nell'ambiente attraverso questo ciclo naturale. Nell'80% delle persone infette, la malattia è asintomatica; spesso non si avverte alcun sintomo. Tuttavia, in una piccola percentuale di casi—meno dell'1%—soprattutto tra gli anziani o chi ha un sistema immunitario compromesso, possono manifestarsi sintomi gravi di tipo neurologico: febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori e disturbi alla vista. La struttura complessa di Sanità Animale, diretta da Giovanni Maria Zidda, ha immediatamente avanzato una proposta di ordinanza al Comune di Siniscola e ai comuni limitrofi. L'obiettivo è mettere in atto una serie di azioni preventive per evitare la diffusione del virus e prevenire possibili casi umani. Tra le misure suggerite, interventi di disinfestazione e campagne informative rivolte alla popolazione.





La situazione richiede attenzione ma non allarmismo. Le autorità sanitarie stanno operando per monitorare e contenere il fenomeno. È fondamentale la collaborazione dei cittadini nel seguire le indicazioni fornite, adottando semplici precauzioni come evitare ristagni d'acqua—ambiente ideale per la proliferazione delle zanzare—e proteggersi con repellenti o zanzariere. La comparsa di questi casi nel Nuorese sottolinea l'importanza di una vigilanza costante. La salute pubblica dipende anche dalla responsabilità individuale e collettiva nel fronteggiare situazioni potenzialmente rischiose.

A Siniscola, dopo il caso confermato nei giorni scorsi a Ottana, un nuovo sospetto di virus West Nile tiene in allerta le autorità sanitarie. In località Overì, una cornacchia grigia abbattuta nell'ambito del piano di sorveglianza sugli uccelli stanziali è risultata positiva ai primi test. L'operazione è stata svolta in collaborazione con la Provincia di Nuoro, Settore Gestione Ambiente e Territorio. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Nuoro, che coordina le attività di monitoraggio, attende ora la conferma definitiva dal Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche degli animali di Teramo. Se il caso fosse confermato, si tratterebbe di un ulteriore segnale della presenza del virus nell'area. La West Nile Disease è una malattia infettiva trasmessa dalle zanzare, che fungono da vettori tra gli uccelli selvatici e, in rari casi, l'uomo.