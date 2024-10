Test a Quirra: prove di accensione per il motore Zefiro 40 del lanciatore Vega C





Gli ingegneri dell'Agenzia Spaziale Europea stanno attualmente analizzando le prestazioni del motore per verificarne l'efficacia e la sicurezza. Con il suo nuovo design, il motore Zefiro 40 sarà in grado di trasportare oltre 36 tonnellate di propellente solido, consentendo all'Europa un accesso indipendente allo spazio. Questo permetterà il lancio di satelliti in orbita, consolidando la capacità europea di gestire missioni spaziali di grande rilevanza.

Nel Poligono Interforze del Salto di Quirra si è svolto il secondo test di accensione del motore Zefiro 40, correlato al lanciatore europeo Vega C. La società Avio, responsabile della realizzazione del motore, lo ha sottoposto a questa prova per riqualificarlo, in vista del ritorno al volo previsto per la fine del 2024. Il motore Zefiro 40 è stato oggetto di un design migliorato e riqualificato dopo lo stop forzato dovuto al fallimento del secondo lancio, avvenuto nel dicembre 2022. Questo test rappresenta un passo cruciale verso il ripristino della piena operatività del lanciatore Vega C.