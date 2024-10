Cronaca Tragedia a Sorso: Gavina Carta trovata morta nel suo negozio

Oggi, 4 ottobre 2024, Sorso è stata scossa da una tragica scoperta. Gavina Carta, una commerciante di 61 anni, è stata ritrovata priva di vita all’interno del suo negozio situato nella parte bassa di viale Porto Torres. Il corpo è stato rinvenuto dai familiari vicino al registratore di cassa, probabilmente dopo che la donna aveva accusato un malore durante la chiusura nella serata di ieri. I carabinieri di Sorso, guidati dal comandante Gianluca Porcheddu e coordinati dal pm Giovanni Porcheddu, sono intervenuti subito sul posto insieme ai medici del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso avvenuto diverse ore prima. Non sono stati trovati segni di violenza sul corpo e si esclude, quindi, qualsiasi ipotesi di rapina o aggressione. Per questo motivo, il pm ha disposto la restituzione della salma ai familiari. Gavina Carta era una figura molto conosciuta a Sorso. La sua sorella Mavi è una delle fioraie più apprezzate del paese, e la stessa Gavina era stata sposata con Franceschino Seghene, un ingegnere ed ex amministratore comunale scomparso qualche anno fa. Il suo negozio era un punto di riferimento per molti, un luogo dove si poteva trovare di tutto, tranne generi alimentari. La notizia della sua scomparsa ha colpito duramente la comunità. In segno di rispetto, uno dei locali vicini ha annullato gli eventi in programma per la giornata. La comunità di Sorso, sconvolta, si stringe attorno ai familiari in questo momento di grande dolore.