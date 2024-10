Inseguimento rocambolesco e arresto: Fordongianus, due giovani bloccati con 230 grammi di marijuana

Mentre le pattuglie sorvegliavano la strada, lo sguardo esperto dei militari si è fermato su un ragazzo con in mano un sacchetto. Alla vista dei Carabinieri, come spesso accade in queste storie, il giovane ha deciso di tentare la sorte e, invece di mantenere il sangue freddo, è scattato in una fuga disperata tra le vie del centro.





Rocambolesco l'inseguimento: il ragazzo correva come se avesse una destinazione precisa, puntando dritto verso una Fiat Stilo parcheggiata in una via secondaria, dove un complice lo attendeva con ansia al posto del passeggero. Ma la velocità dei Carabinieri è stata più efficace di quella del giovane fuggitivo. Prima che potesse toccare il volante, i militari lo hanno fermato, recuperando anche il sacchetto che aveva lanciato via durante la corsa: 230 grammi di marijuana, perfettamente confezionati.





La successiva perquisizione domiciliare ha aggiunto al bottino della giustizia altre piccole quantità di droga, chiudendo il cerchio. Il provvedimento immediato della magistratura ha disposto gli arresti domiciliari per i due giovani, mentre i Carabinieri proseguono le loro indagini in un contesto che, pur lontano dai grandi centri urbani, ha bisogno di una costante vigilanza.





Ma qui non si tratta solo di numeri o di quantità sequestrate. Si tratta di riportare, metro dopo metro, la legalità in strade che, seppur piccole, non devono essere abbandonate al degrado. Fordongianus ha forse perso, per un attimo, la sua quiete, ma ha guadagnato, grazie al lavoro dei Carabinieri, una sicurezza che oggi, più che mai, sembra esser messa a dura prova anche nei luoghi più insospettabili.

Nel centro di Fordongianus, una cittadina che riposa sulle antiche terme romane e si specchia nel fiume Tirso, non ci si aspetterebbe certo un'operazione che assomiglia più a un film d'azione che ad una giornata ordinaria. Ma il 2 ottobre, proprio lì, i Carabinieri della Compagnia di Oristano hanno cambiato il ritmo del paese, rendendosi protagonisti di un inseguimento a piedi che ha portato all'arresto di due giovani per detenzione di sostanze stupefacenti.