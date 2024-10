GAL Ogliastra: Fondi per la valorizzazione del territorio in 16 comuni





Vitale Pili, presidente del GAL Ogliastra, ha sottolineato l'importanza di questi interventi, evidenziando come non si tratti solo di opere architettoniche, ma di un vero e proprio percorso di rigenerazione culturale e ambientale. "Queste risorse – ha dichiarato Pili – sono necessarie per garantire uno sviluppo armonioso delle nostre comunità, riscoprendo le radici e proiettando il territorio verso nuove opportunità". Il bando è un segno di come l'Ogliastra miri a migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti, attraverso interventi mirati che valorizzino gli spazi pubblici, rendendoli più accoglienti e vivibili. Questo non solo contribuirà a migliorare l’attrattiva turistica della zona, ma rafforzerà il senso di appartenenza delle comunità coinvolte. Per maggiori dettagli e l'elenco completo dei progetti finanziati, è possibile visitare il sito ufficiale del GAL Ogliastra.

Il 28 settembre 2024, il GAL Ogliastra ha ufficializzato la graduatoria definitiva del bando Sotto-intervento 19.2.1.7.6.2.1.1, destinato alla riqualificazione e valorizzazione di spazi pubblici nei comuni dell'Ogliastra. Il progetto punta a trasformare il territorio in un esempio virtuoso di sostenibilità e bellezza, con l'obiettivo di rafforzare l'identità locale e il legame tra storia e futuro. Sedici comuni, tra cui Gairo, Ulassai, Osini, Loceri e Baunei, riceveranno complessivamente circa 1,2 milioni di euro per interventi che toccheranno piazze, cortili ed edifici storici. Questi luoghi, spesso dimenticati dal tempo, verranno rigenerati attraverso opere che non solo ne preservano la storia, ma li rendono punti di riferimento per le comunità locali.