Tentativo di evasione sventato nel carcere di Cagliari-Uta: sequestrati tre cellulari

” Il detenuto, che si trovava nel cortile, ha approfittato del momento, ma il personale, già all’erta, lo ha fermato in tempo. Un segnale, questo, non solo della determinazione degli agenti, ma anche delle difficoltà crescenti all’interno delle mura carcerarie, dove la sicurezza si misura giorno per giorno, tra piccoli e grandi tentativi di sovvertire le regole.

Nel carcere di Cagliari-Uta, un detenuto ha cercato di scavalcare una recinzione durante una perquisizione, tentando di fuggire. Il tentativo è stato prontamente bloccato dagli agenti della Polizia Penitenziaria. L'operazione, che si estendeva a tutta la struttura, ha portato anche al sequestro di tre telefoni cellulari nascosti nelle celle. "Non è stato un caso," ha dichiarato Michele Cireddu, segretario della Uil Pa Polizia Penitenziaria, elogiando l'efficienza della squadra. “La perquisizione è stata meticolosa e dimostra quanto la vigilanza sia costante.