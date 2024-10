Cagliari: Cena sociale alla Marina per rafforzare il senso di comunità

La cena di domani è l'occasione per mettere in pratica questa visione, creando un momento di incontro informale per conoscersi, scambiare idee e rafforzare il legame tra gli abitanti del quartiere e le istituzioni. La cena rappresenta il culmine di un percorso che ha visto la realizzazione di laboratori e tavoli di discussione nei mesi scorsi, volti a favorire la collaborazione tra tutti gli adulti che si occupano di infanzia e adolescenza, e a supportare chi si impegna nella crescita educativa delle nuove generazioni. Il progetto punta infatti a rimuovere le barriere economiche, sociali e culturali che spesso ostacolano il pieno accesso ai processi educativi da parte dei minori. L'evento non si limiterà alla condivisione di cibo, ma sarà un momento per avvicinare le diverse realtà del quartiere, per far sì che la Marina torni a essere non solo un luogo di passaggio, ma un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli abitanti, in particolare per i più giovani.

Domani, venerdì 4 ottobre, la storica piazza del Santo Sepolcro alla Marina di Cagliari si trasformerà in uno spazio di incontro e condivisione grazie a una cena sociale aperta a tutti, organizzata dal progetto Accresce. A partire dalle 19:00, l'iniziativa, promossa dal Centro di Quartiere Efys, vedrà la partecipazione della comunità educante del quartiere, dei rappresentanti del Comune, dell'oratorio Sant’Eulalia, delle moschee locali e di numerosi commercianti. Accresce, selezionato dal programma "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha come obiettivo quello di riportare la Marina a essere un quartiere a misura di bambini e ragazzi, coinvolgendo scuola, famiglie, istituzioni ed esercenti.