Alghero: la Giunta investe sull’edilizia scolastica per il futuro dei giovani

Il sindaco Raimondo Cacciotto ha sottolineato l'importanza di queste opere dichiarando: “Nella nostra visione di comunità la scuola occupa un posto di rilievo, ed è per questo che, come Amministrazione, ci stiamo impegnando per rendere gli edifici cittadini sempre più sicuri, sostenibili e moderni.” Francesco Marinaro, assessore alle Manutenzioni e Opere Pubbliche e vicesindaco, ha evidenziato: “Questi interventi non solo miglioreranno la sicurezza degli edifici, ma garantiranno la fruibilità degli spazi per tutti, soprattutto attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il nostro obiettivo è estendere questo approccio a sempre più scuole nei prossimi anni.” Questi lavori rappresentano una risposta concreta alle esigenze di adeguamento delle strutture scolastiche, contribuendo a creare un ambiente educativo di qualità per i giovani algheresi.

L'amministrazione comunale di Alghero continua a investire sul futuro dei giovani con un nuovo pacchetto di interventi per le scuole dell’infanzia del Carmine e di Sant’Anna. Grazie a un investimento di 262.500 euro, verranno realizzati lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle normative, nell'ambito del progetto Ischol@. Gli interventi, che prevedono anche l’efficientamento energetico e l'abbattimento delle barriere architettoniche, rappresentano un passo fondamentale per garantire spazi sicuri e moderni per i bambini della città.