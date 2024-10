Cronaca Sassari: incontro tra l’Amministratore Straordinario della Città Metropolitana e il Prefetto

Il 30 settembre, l’Avvocato Gavino Arru, appena insediato come Amministratore Straordinario della Città Metropolitana di Sassari, ha incontrato il Prefetto di Sassari, la dottoressa Grazia La Fauci. Durante l'incontro, sono emerse l'importanza di una collaborazione interistituzionale e la volontà di mantenere alta l'attenzione sulle principali criticità del territorio sassarese. Arru ha sottolineato la necessità di sviluppare strategie condivise insieme ai sindaci locali, in un’ottica di massima cooperazione tra le istituzioni, al fine di affrontare le sfide e le problematiche del territorio in modo efficace. L'incontro è stato il primo passo per rafforzare il dialogo tra le autorità locali e le istituzioni statali, un segnale chiaro della direzione che Arru intende seguire nel suo nuovo ruolo.