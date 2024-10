Cinque chili di marijuana in casa: arrestato a Cannigione





Nella casa sono stati trovati anche strumenti per il confezionamento delle dosi e 600 euro in contanti, indicativi dell’attività di spaccio. La droga era destinata ad alimentare il mercato locale, un giro che sembra avere radici nel traffico di stupefacenti della zona. L'uomo arrestato è stato immediatamente trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari, mentre la compagna è stata denunciata a piede libero. Le forze dell'ordine continuano a monitorare attentamente il territorio, in particolare nelle località turistiche, dove il commercio di droga tende a intensificarsi durante la stagione estiva.

Un'operazione della polizia di Stato di Porto Cervo ha portato all’arresto di un uomo e alla denuncia della sua compagna nella località di Cannigione, frazione di Arzachena. Gli agenti, durante una perquisizione, hanno scoperto cinque chili di marijuana, 15 grammi di cocaina, 22 grammi di ketamina e circa 50 grammi di sostanze utilizzate per il taglio degli stupefacenti.