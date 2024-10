Cronaca Tragedia ad Hammamet: Giuseppe Maio muore avvelenato durante una cena tra ex colleghi

Giuseppe Maio, un ex carabiniere di 62 anni residente ad Alghero, è morto il 21 settembre ad Hammamet, in Tunisia, durante una cena tra ex colleghi delle forze dell'ordine. L'evento si è svolto presso la casa di Ivo Spanu, un altro ex poliziotto sardo. Al termine della serata, il gruppo ha bevuto un liquore artigianale offerto dal padrone di casa. Dopo averne bevuto un sorso, Maio si è improvvisamente accasciato a terra ed è morto durante il trasporto in ospedale. Altri tre commensali sono rimasti intossicati, uno dei quali è stato ricoverato in condizioni critiche?. Il liquore, ottenuto dai noccioli di pesca, potrebbe essere la causa della tragedia. L'amigdalina presente nei noccioli, se ingerita in quantità, può trasformarsi in cianuro a contatto con i succhi gastrici, provocando gravi avvelenamenti. Le indagini sono in corso per chiarire ogni aspetto, con l'autopsia disposta dalle autorità tunisine che fornirà ulteriori dettagli.