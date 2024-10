L'Uliveto dell'Amicizia "Antonio Erbì – Maria Muntoni": un luogo di legami e ricordi a Villacidro

È un gesto semplice, ma carico di significato, che rende l’Uliveto dell’Amicizia un punto di riferimento per chi desidera lasciare un segno tangibile del proprio affetto per la Sardegna e per le persone che vi risiedono. Un ringraziamento speciale è rivolto a Mariano Erbì per il suo lavoro instancabile nella gestione e nella cura dell’uliveto. Grazie alla sua dedizione, l’uliveto cresce rigoglioso, diventando un luogo di accoglienza e custodia delle tradizioni e dei legami che si rafforzano giorno dopo giorno.





Un grazie particolare va anche a Marco Erbì, assessore allo sport e turismo del Comune di Villacidro, per il suo impegno nella promozione sportiva e nei progetti che collegano Villacidro a Chiusa di Pesio, rafforzando ulteriormente il valore di condivisione e comunità. L’Uliveto dell’Amicizia non cresce solo attraverso la terra che lo sostiene, ma soprattutto grazie ai legami che si intrecciano e si consolidano, rendendo questo luogo un autentico simbolo di unità e amore per la Sardegna.

Con grande emozione, è stato condiviso un momento speciale presso l'Uliveto dell'Amicizia "Antonio Erbì – Maria Muntoni" a Villacidro, un luogo che rappresenta amicizia, pace e legami profondi con la Sardegna. L'uliveto, dedicato ai genitori Antonio Erbì e Maria Muntoni, è diventato un simbolo di connessione tra persone che, nel corso del tempo, hanno deciso di piantare il proprio ulivo come segno di amicizia e legame con questa terra. Recentemente, Beppe e Barbara hanno fatto visita a questo luogo così speciale, aggiungendosi alla lunga lista di amici e familiari che hanno scelto di prendersi cura del loro albero.