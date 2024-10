La "Fatina del Sole" Lucilla arriva a Sassari: balli, canti e tanto divertimento per le famiglie

L'iniziativa, oltre a offrire un momento di gioia per i più piccoli, è parte dell’impegno dell’Avis Provinciale di Sassari nel promuovere la cultura del dono. “Nel corso dell’anno organizziamo tanti eventi per avvicinare le persone alla donazione del sangue – sottolinea Dettori –. Questo è un ulteriore modo per sensibilizzare i cittadini alla solidarietà e all’altruismo." Biglietti – I biglietti per lo spettacolo di Lucilla sono già disponibili sul sito di Box Office Sardegna. L'Avis Provinciale ha deciso di rendere gratuito l'ingresso per i bambini fino a due anni, a patto che rimangano in braccio a un genitore. I posti disponibili sono in platea a 27,50 euro o in galleria a 22,50 euro. Un’occasione da non perdere per trascorrere una serata magica in compagnia della "Fatina del Sole" e per sostenere una buona causa.

Sassari si prepara ad accogliere Lucilla, la star di YouTube con oltre 700 mila iscritti, amata dai più piccoli e dai genitori, per la prima volta in città. L’evento, ideato dall’Avis Provinciale di Sassari e organizzato dai volontari, si terrà sabato 28 dicembre alle ore 18:30 al Teatro Comunale, offrendo uno spettacolo coinvolgente e interattivo pensato per far divertire i bambini e portare allegria a tutta la famiglia. "Abbiamo pensato di proporre lo show di Lucilla per far vivere alle famiglie una serata di svago e divertimento – spiega il presidente dell’Avis Provinciale, Antonio Dettori –. Si tratta di uno spettacolo divertente ed educativo allo stesso tempo, dove i bambini saranno stimolati alla socializzazione e all'apprendimento di concetti basilari attraverso canzoni, balli e tante sorprese."