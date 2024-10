Cagliari, 19enne arrestato per spaccio: sequestrati 1,3 kg di hashish nascosti in camera da letto





Questa operazione si inserisce nella più ampia strategia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti portata avanti dalle forze dell’ordine nel capoluogo sardo.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Cagliari hanno arrestato un diciannovenne italiano a Mulinu Becciu con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dopo settimane di sospetti sulla sua attività di spaccio nel quartiere, in particolare nei pressi di un parco. Dopo un appostamento, gli agenti hanno bloccato il giovane e, durante la perquisizione personale e domiciliare, hanno scoperto 19 panetti di hashish, per un totale di 1,3 kg, nascosti all'interno di uno zaino nel suo armadio. Non si tratta di un semplice caso di micro-spaccio, data la quantità considerevole di sostanza sequestrata. Ora il giovane si trova agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.