Maxi piantagione di canapa scoperta ad Aidomaggiore: un arresto e sequestro di 1.445 piante

L’indagato, un incensurato residente in provincia di Nuoro, aveva affittato il terreno dichiarando una coltivazione di canapa sativa, legale per usi industriali, ma in realtà vi coltivava piante ad alto contenuto di THC, con alcuni campioni addirittura oltre il 5%. Nel tentativo di sviare le indagini, aveva esposto cartelli che indicavano la coltivazione come "canapa sativa" e presentato sementi presumibilmente conformi, ma il RIS dei Carabinieri di Cagliari ha confermato la presenza di principi attivi ben oltre i limiti consentiti. Le 1.445 piante sono state immediatamente poste sotto sequestro, e l’uomo è stato tradotto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida. Rimane ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere di produzione di sostanze stupefacenti. Intanto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Oristano continuano i controlli mirati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e altri reati predatori nella regione, come rapine a uffici postali, banche, e truffe agli anziani.

Sabato 28 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Ghilarza hanno portato a termine un'operazione di rilievo nell’agro di Aidomaggiore (OR). Grazie al sorvolo con l’elicottero dell’Arma e a un servizio di aerocooperazione tra lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” e il Nucleo Elicotteri di Cagliari-Elmas, è stata individuata una piantagione illegale di canapa, composta da 1.445 piante di altezza variabile tra 130 e 180 cm. L'operazione fa parte delle attività di prevenzione e repressione dei reati avviate dal Comando Provinciale.