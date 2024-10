Cagliari, utilizzo improprio del suolo pubblico: chiusure e sanzioni per due ristoranti

La prima sanzione ha colpito il ristorante giapponese "Kyoto" di via Sassari. Durante un controllo effettuato il 31 agosto, è stato constatato che il locale aveva occupato 26 metri quadri di spazio pubblico con 20 sedie e 10 tavoli, senza aver richiesto la concessione necessaria. Per questo motivo, il ristorante dovrà rimanere chiuso per 8 giorni, dal 6 al 13 ottobre. Nel secondo caso, il ristorante "Specialità Monte Linas al Corso" aveva ottenuto una concessione, ma secondo un verbale del 23 agosto, lo spazio occupato da tavoli e sedie superava quello autorizzato. Come sanzione, il Comune ha deciso di sospendere la concessione per 31 giorni, dal 1° maggio al 2 giugno del prossimo anno.

Un ristorante giapponese costretto a chiudere per una settimana, un altro dovrà rinunciare ai tavoli per un mese nella prossima primavera. Cagliari ha adottato misure drastiche nei confronti di due attività, a seguito dei controlli della polizia locale sul rispetto delle regole di utilizzo del suolo pubblico.