Universitari in corteo a Cagliari: "Morto il diritto allo studio, abbiamo fame di diritti"

"È un corteo studentesco funebre," ha dichiarato Bianca Pili, rappresentante del Comitato delle case dello studente. "I problemi con gli alloggi sono noti a tutti, e ora c'è anche il problema della mensa: abbiamo ricevuto finora solo promesse." I numeri raccontano una realtà impietosa: dai 799 posti del 2016/17, si è passati a soli 238 posti alloggio per l'anno accademico 2024/25 messi a disposizione dall'Ersu. Di tre mense, ne è rimasta aperta una sola. E mentre le domande superano abbondantemente il migliaio, l'unica alternativa resta un mercato degli affitti privati che divora i risparmi degli studenti e delle loro famiglie. La protesta, scandita da tappe all'Ersu e alla Regione, è stata segnata da slogan che lasciano poco spazio all'immaginazione: "Fuga di cervelli e strade desolate, è questo il futuro che vi meritate" e "Non ti risponde e ti ignora, non è un malessere, è la Regione Sardegna." Un grido di rabbia e frustrazione, di chi si sente tradito e abbandonato da un sistema che, invece di garantire diritti, li nega.

Cagliari, cuore pulsante della protesta studentesca. Gli universitari, stanchi di promesse mai mantenute e di alloggi che non ci sono, hanno sfilato in corteo con una bara, simbolo provocatorio di un diritto allo studio che sembra ormai morto e sepolto. La situazione è drammatica: mille domande per un posto letto, ma solo 238 alloggi disponibili, e un'unica mensa a fronte di un fabbisogno crescente. È come se il tempo si fosse fermato e gli studenti fossero stati abbandonati a se stessi. La manifestazione è partita da piazza del Carmine, con decine di ragazzi in attesa di una casa e di risposte.