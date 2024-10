Sparatoria a Tuili: camionista spara ad allevatore dopo un diverbio, arrestato per tentato omicidio

Le Forze dell'Ordine, intervenute sul posto, hanno immediatamente sequestrato l'arma e arrestato il camionista, un meccanico, con l'accusa di tentato omicidio. Su disposizione del Pubblico Ministero, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori accertamenti. La vittima, ferita, è stata prontamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale di San Gavino Monreale. Fortunatamente, le ferite riportate sono risultate lievi e guaribili in pochi giorni. Un episodio che, seppur senza gravi conseguenze, dimostra come a volte una banale discussione possa degenerare in atti di violenza ingiustificata.

Un diverbio tra un camionista di 41 anni e un allevatore di 56 è sfociato in violenza a Tuili. Il motivo scatenante? Un cane che aveva usato una vasca esterna di proprietà dell'allevatore per dissetarsi. Infastidito dalla presenza dell’animale, l'allevatore ha reagito colpendolo con un bastone. È stato a quel punto che il camionista ha perso il controllo, impugnando un fucile calibro 12 e facendo fuoco contro il rivale.