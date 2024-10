Quartu Sant'Elena, 32enne trovata morta in casa: disposta l'autopsia

Le prime indagini sembrano escludere l’ipotesi di una morte violenta, poiché sul corpo della vittima non sono stati rilevati segni di aggressione. L’ipotesi più accreditata è che la donna sia deceduta a causa di un malore, considerato che soffriva di alcune patologie e, negli ultimi tempi, non era stata bene. Per fugare ogni dubbio, la Procura di Cagliari ha disposto l’esame autoptico, che dovrà chiarire con certezza le cause del decesso e dare risposta a una famiglia che ora cerca spiegazioni e conforto.

Tragedia a Quartu Sant'Elena, dove una donna di 32 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione di Via Spagna nella tarda mattinata di lunedì. A dare l'allarme sono stati i familiari, preoccupati per l’assenza di notizie, che hanno immediatamente chiamato i medici del 118 e gli agenti del Commissariato Locale.