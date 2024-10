L'Istituto Roth-Piazza Sulis avvia il progetto 'Genitori e figli': quattro incontri per rafforzare il legame familiare e prevenire la dispersione scolastica

I quattro appuntamenti, che si terranno il 3, 10, 17 e 24 ottobre alle 17:30 presso l’auditorium di via Diez n. 9, affronteranno temi fondamentali: dall’autostima e la fiducia in sé stessi, alla comunicazione con gli adolescenti, fino ai pericoli legati a dipendenze e all’uso improprio della rete. Guidati dal dott. Franco Ferreri, psicologo, psicoterapeuta e coach, i partecipanti potranno confrontarsi e riflettere sulle dinamiche che coinvolgono i rapporti tra genitori e figli, trovando nuove strategie per rendere il legame familiare più solido ed equilibrato. Un invito speciale a tutti i partecipanti: portare una matita e una gomma, strumenti semplici ma simbolici per sottolineare l’importanza di imparare e correggere insieme. Un’occasione per arricchirsi, non solo come genitori, ma anche come educatori, rafforzando la collaborazione tra scuola e famiglia per il bene dei nostri ragazzi.

L’Istituto di Istruzione Superiore Angelo Roth – Piazza Sulis scende in campo per sostenere famiglie, docenti e studenti con un progetto volto a prevenire la dispersione scolastica e a combattere i disagi giovanili, in linea con la Misura 4 Componente 1 del PNRR (D.M. 170/2022). In un’epoca in cui fare il genitore è diventato sempre più complesso, questo ciclo di incontri formativi rappresenta un’occasione preziosa per acquisire strumenti concreti e migliorare la comunicazione con i giovani.