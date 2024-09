Oristano: Due arresti per droga nel centro cittadino, in fuga il terzo complice





L'operazione è scattata quando i carabinieri hanno fermato per un controllo tre individui che si erano incontrati in strada. Alla vista dei militari, i tre si sono dati alla fuga, ma uno di loro ha abbandonato una busta in cellophane contenente un chilogrammo di marijuana e 513 grammi di cocaina, successivamente recuperata dalle forze dell'ordine. Gli altri due fuggitivi sono stati bloccati e arrestati. Le perquisizioni personali e domiciliari condotte in un appartamento adiacente hanno portato al sequestro di ulteriori quantità di cocaina e marijuana, oltre a 24 mazzette di banconote di diverso taglio per un totale di 24.000 euro. Sono stati rinvenuti anche involucri termosaldati contenenti stupefacenti, materiale per il confezionamento e taglio, e una significativa quantità di sostanza dopante illegalmente detenuta. Le indagini per individuare il terzo fuggitivo sono tuttora in corso.





Nel frattempo, i due arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Oristano-Massama, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Oristano. Il provvedimento eseguito rappresenta una misura pre-cautelare adottata dalla Polizia Giudiziaria nell'ambito delle indagini preliminari. I due indagati sono al momento considerati innocenti fino a eventuale sentenza definitiva. I controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Oristano proseguiranno, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti e dei reati predatori, inclusi rapine a uffici postali, banche e truffe ai danni degli anziani.

Nel pomeriggio di venerdì 27 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Oristano, nell'ambito dell'intensificazione delle attività di prevenzione e repressione dei reati disposte dal Comando Provinciale, hanno condotto un'operazione di controllo nel centro cittadino. L'obiettivo principale dell'operazione era il monitoraggio degli esercizi pubblici, la circolazione stradale e la lotta contro i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti, specialmente tra i giovani. Durante il servizio in via Gennargentu, i militari dell'Arma hanno arrestato in flagranza di reato due persone: un 32enne del posto e un 23enne di Decimomannu (CA) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.