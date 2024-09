Cronaca Nuoro si stringe nel dolore: fiaccolata per le vittime di Via Ichnusa

Sabato sera, migliaia di cittadini di Nuoro si sono radunati per una fiaccolata in Via Ichnusa, il luogo in cui pochi giorni fa è avvenuta la tragedia che ha sconvolto l'intera comunità. La strage compiuta da Roberto Gleboni ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei nuoresi, che hanno voluto manifestare la loro vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. Un corteo silenzioso e composto, a cui hanno partecipato anche molti bambini, ha attraversato la città, illuminando le strade con le fiaccole, simbolo di un dolore che ha unito tutti in un abbraccio collettivo. La fiaccolata si è conclusa davanti alla Cattedrale di Nuoro, dove in tanti si sono fermati per un momento di riflessione e preghiera, cercando conforto in un momento così difficile. La tragedia di Via Ichnusa ha colpito non solo le famiglie direttamente coinvolte, ma l'intera comunità, che ha dimostrato ancora una volta la sua forza e il suo desiderio di non cedere all'orrore. Quella luce delle fiaccole rappresenta la speranza di una città che non vuole dimenticare, che vuole continuare a lottare per la vita e la giustizia, e che cerca, nel silenzio di quella notte, una risposta a un dolore così grande.