Cronaca Camion si ribalta sulla Statale 131: traffico in tilt all'altezza di Santa Cristina

Un camion gru che trasportava materiale elettrico si è ribaltato sulla statale 131, all’altezza dello svincolo per il pozzo di Santa Cristina, nel territorio di Paulilatino. L'incidente è avvenuto nella corsia in direzione Cagliari, bloccando entrambe le corsie al chilometro 114. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, e fortunatamente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Il conducente del mezzo è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano, la Polstrada per i rilievi e la gestione del traffico, oltre alle squadre dell'Anas, che hanno provveduto alla chiusura del tratto di strada interessato e alla deviazione del traffico lungo il tracciato della vecchia Statale 131. Attualmente, la carreggiata è chiusa al chilometro 115, e il traffico è stato deviato sulla ex Statale 131. Le operazioni per ripristinare la viabilità proseguono, con l'obiettivo di riaprire il tratto il prima possibile e garantire la transitabilità in sicurezza.