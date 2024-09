Truffa a Cagliari: finto carabiniere deruba 80enne, i gioielli nascosti nella cioccolata

Si è preso tutto: gioielli, soldi e quella fiducia ingenua che forse credeva ancora nelle divise. Ma la giustizia, almeno questa volta, non si è fatta attendere. La polizia, allertata dall’anziana, si è messa sulle tracce del finto carabiniere e l’ha scovato al porto di Cagliari. Lì, in pieno stile tragicomico, il bagaglio del truffatore conteneva i gioielli nascosti tra barattoli di cioccolata spalmabile e flaconi di detersivo. 135 pezzi tra orologi, monete d’oro, e monili vari, ripuliti dagli agenti e restituiti alla proprietaria. Il 45enne ha provato a scappare, lasciando il suo bottino alle spalle, ma la sua fuga è durata quanto la sua onesta: poco e niente. Ora si trova nel carcere di Uta, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Chissà se avrà il coraggio di fingere anche lì.

Un 45enne di origini campane ha pensato di giocare a fare il carabiniere, ma è finito dietro le sbarre per estorsione pluriaggravata. La vittima, un’anziana di 80 anni, è stata ingannata e derubata di tutti i suoi gioielli e 500 euro in contanti. L'uomo, con una freddezza da manuale del truffatore, le ha raccontato che la figlia era nei guai, coinvolta in un incidente stradale e a rischio di finire in galera. L’unica via d’uscita? Cedere tutti i suoi beni di valore. Con l’inganno ben orchestrato, l'uomo ha fatto allontanare la figlia dell’anziana con una finta telefonata dalla "caserma", lasciando l’80enne sola e in balia della sua recita.