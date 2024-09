Cronaca Accoltellamento all’alba ad Assemini: 27enne in fin di vita, caccia all’aggressore

Un ventisettenne lotta tra la vita e la morte dopo essere stato accoltellato all'alba ad Assemini. L'aggressione è avvenuta per mano di un conoscente che lo ha colpito al petto e al collo. I motivi del gesto rimangono ancora avvolti nel mistero. La vittima è stata soccorsa immediatamente e trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è arrivata in condizioni già gravissime. Nel frattempo, l'aggressore è fuggito e le forze dell'ordine sono ora sulle sue tracce. Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Assemini e la sezione Radiomobile di Cagliari, che stanno conducendo le indagini per risalire all'identità e al movente del fuggitivo.