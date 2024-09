Alghero: Ichnu riapre il sipario

Quest’anno l’ASD rinnova anche la propria offerta formativa aggiungendo ai corsi di danza, musical, canto e recitazione, anche la nobile arte delle discipline circensi e il fitness per adulti. Ichnu è una importante realtà che si aggiunge al mondo sportivo algherese, panorama ricco di tante associazioni impegnate ad avvicinare bambini e ragazzi allo sport, offrendo loro opportunità di crescita sportiva ma anche (e soprattutto) occasione di sana aggregazione, di sviluppo dell’educazione sociale ed emotiva e attenzione alla salute e al benessere fisico. Tutto è pronto, dunque. Ichnu apre il sipario e torna in scena!

Alghero, 29 settembre 2024: Ichnu, la scuola di danza e discipline delle spettacolo, festeggia la riapertura della propria sede in via Nazioni Unite, dopo una grande ristrutturazione. L’associazione sportiva dilettantistica Ichnu opera sul territorio da 17 anni, conquistando numerosi traguardi con allievi entrati in grandi accademie e nel mondo del professionismo teatrale, la vittoria di premi e borse di studio, collaborazioni con professionisti nazionali della danza e del musical e spettacoli fortemente apprezzati dal pubblico algherese.