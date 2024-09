Inseguimento a Oristano: non si ferma all’alt, arrestato dopo una folle fuga

Non è stato subito chiaro se l'uomo fosse stato effettivamente fermato, ma alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto una persona ammanettata, condotta via dai militari. La conferma è arrivata nel primo pomeriggio: il fuggitivo è stato arrestato, ponendo fine a una corsa sfrenata che ha fatto trattenere il fiato a chi ha assistito alla scena. Un episodio che ha scosso la tranquilla Oristano, portando alla ribalta la questione della sicurezza sulle strade e dell’importanza dei controlli da parte delle forze dell’ordine.

Scene da film d'azione ieri a Oristano, in via Gennargentu, dove una pattuglia del Radiomobile si trovava a presidiare un posto di blocco. Erano circa le 13 quando un'auto ha rallentato di fronte all'alt dei militari per poi improvvisamente sgommare e darsi alla fuga. Ne è nato un inseguimento mozzafiato per le vie cittadine, con i carabinieri che hanno cercato di bloccare il pirata della strada in fuga tra le strade trafficate.