Cagliari: fermato con orologi contraffatti per oltre 100mila euro, scatta la denuncia





Gli oggetti sono stati immediatamente sequestrati per essere sottoposti ad analisi da esperti. Le perizie hanno confermato che, pur essendo copie ben realizzate, i prodotti presentavano caratteristiche di qualità inferiori rispetto agli originali. Se fossero stati autentici, il valore di mercato degli orologi avrebbe superato i 100mila euro. La merce è stata definitivamente sequestrata e per il passeggero è scattata una denuncia. Questo episodio mette in luce ancora una volta il fenomeno della contraffazione che si nasconde dietro il commercio di prodotti di lusso, danneggiando sia l'economia legale che la reputazione dei marchi originali.

All'aeroporto di Cagliari-Elmas, un uomo è stato fermato durante un controllo da parte dei funzionari dell'Ufficio delle Dogane e dalla Guardia di Finanza mentre trasportava sette orologi di lusso contraffatti, di note griffe come Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet e Hublot. Il passeggero, proveniente dal Bangladesh, non è stato in grado di fornire spiegazioni sul valore o sull’autenticità degli orologi.