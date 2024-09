Catania: lite in strada sfocia in tragedia, una 26enne data alle fiamme





La giovane è ora ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro, con ustioni sul 20% del corpo, in particolare sul volto, collo, braccia e torace. I medici del Centro Ustioni stanno seguendo il suo caso con la massima attenzione, mentre la prognosi resta riservata. Le Volanti sono intervenute tempestivamente sul posto e la Squadra mobile della Questura sta indagando per fare luce su questo episodio scioccante. Catania è sotto shock, e ci si interroga su come sia possibile che una lite abbia potuto degenerare in un atto così estremo e violento.

Catania è teatro di un episodio di violenza inaudita: una lite tra due donne, scoppiata per motivi legati a contrasti telefonici tra dei minorenni, si è trasformata in un vero e proprio incubo. Al culmine della discussione, una delle due donne ha gettato del liquido infiammabile addosso alla 26enne e l'ha data alle fiamme.