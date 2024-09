Cronaca "Ideario sport - Festival del libro sportivo": Sabato si parlerà di doping e Gigi Riva

Doping nello Sport e Gigi Riva saranno gli argomenti della seconda giornata terza tappa di “Ideario Sport - Festival del libro sportivo”, organizzato dal Comitato regionale dell’ente di promozione sociale e sportiva ASI, in collaborazione con l’Associazione culturale Ideario e il Comune di Quartu Sant’Elena, ospitato venerdì 27 e sabato 28 settembre nell’Antica Casa Olla (via Eligio Porcu 29) a Quartu Sant’Elena. Con la direzione artistica di Fabio Meloni e il patrocinio di Coni Sardegna e Ussi Sardegna, “Ideario Sport” intende promuovere e valorizzare le opere della letteratura sportiva, raccontando lo sport, le azioni e le imprese di atleti e campioni, le vicende sportive e personali, i valori e gli esempi, i lati oscuri, oltre alle personalità di uomini e donne che sono entrati nella memoria grazie alle loro gesta sportive. Sabato 28, alle 18, il giornalista Paolo Mastino introdurrà “Il lato oscuro dello sport” col maestro dello sport del Coni Sandro Donati, autore de “I signori del doping”, Sergio Giuntini, presidente della “Società italiana di storia dello sport”, che ha pubblicato “Lo sport imbroglione”, il campione olimpionico di marcia Alex Schwazer, autore del volume “Dopo il traguardo”, e Francesco Marcello, docente di Scienze motorie, per fare una spietata analisi della storia del doping nello sport, considerando la lunga parabola di un fenomeno in continua evoluzione e in costante aggiornamento scientifico. A seguire, gli autori Mario Fadda e Umberto Oppus, insieme agli ex calciatori del Cagliari Renato Copparoni e Gigi Piras, presenteranno “Gigi Riva. Il campione, l’amico, il mito”. Nello spazio intitolato “La leggenda di Rombo di tuono” il ricordo di un calciatore che non è stato solo un campione dello sport, ma ha rappresentato per Cagliari e la Sardegna un simbolo unanimemente riconosciuto. Uno sportivo, che, anche grazie alle sue doti umane, si è trasformato in leggenda, rappresentando l'anima, lo spirito e il cuore non solo di una squadra di calcio, ma di un'intera isola. Venerdì 27 si svolti i primi due appuntamenti intitolati “Lo sport coraggioso” e “Una risata salverà il calcio”. L’ingresso è libero.