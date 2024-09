Martina Gleboni: uccisa dal padre il giorno del concorso al Comune di Olbia

La sua vita è stata brutalmente spezzata dal padre, Roberto Gleboni, in una tragica strage familiare a Nuoro, dove ha perso la vita insieme alla madre Giusi e al fratellino Francesco. Una tragedia che ha cancellato in un istante i sogni di una giovane donna pronta a costruire il suo futuro, segnando una delle pagine più buie della recente cronaca sarda.

Martina Gleboni, 25 anni, aveva un appuntamento importante il 25 settembre: avrebbe dovuto partecipare a una selezione per un posto di funzionario amministrativo-contabile presso il Comune di Olbia. Laureata in Scienze dei Servizi Giuridici nel 2022 e iscritta al corso magistrale in Giurisprudenza, sognava di costruirsi una carriera nel settore amministrativo. Ma quella mattina, Martina non è mai arrivata al concorso.