Strage di Nuoro: prelevati gli organi di Paolo Sanna, il dottor Paffi racconta il difficile intervento

È stato colpito da Roberto Gleboni sul pianerottolo di casa dopo che quest'ultimo aveva già ucciso sua moglie e i due figli. Trasportato d'urgenza all'ospedale in condizioni critiche, Sanna è deceduto in seguito alla dichiarazione di morte cerebrale?( La Nuova Sardegna ). Il dottor Peppino Paffi, responsabile del reparto di rianimazione, ha espresso la difficoltà emotiva di affrontare la situazione, conoscendo personalmente Paolo Sanna. Paffi ha ringraziato lo staff medico, la dottoressa Pietrina Ticca, coordinatrice dei trapianti, e il team di psicologi aziendali che hanno fornito supporto durante quelle ore drammatiche. La Asl n. 3 di Nuoro ha espresso gratitudine ai familiari di Sanna per il loro grande gesto di generosità

All'Ospedale San Francesco di Nuoro è stato eseguito il prelievo degli organi di Paolo Sanna, 69 anni, vittima della strage familiare del 25 settembre. Il fegato e i reni del pensionato salveranno nuove vite, rappresentando il suo ultimo gesto di amore e generosità. Sanna, ex dipendente della Asl e amante dell'arte e del canto, era in pensione da un anno.