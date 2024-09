Cronaca Alghero: Viabilità rurale, conclusi i lavori del PNRR a Mamuntanas, Tanca Farrà e Salto Don Peppino

Si chiude domani il cantiere sulla viabilità rurale di Alghero, con gli ultimi 200 metri di asfalto a Mamuntanas e Salto Don Peppino. Un progetto, quello inserito nel PNRR e dal valore complessivo di 985 mila euro, portato avanti dalla ditta Edil M.A. di Osilo, che ha puntato non alle solite toppe, ma a un ripristino vero e proprio. In località Tanca Farrà, lungo la strada vicinale Mamuntanas, si è intervenuti sull’attraversamento del Rio Barca, così come sul Rio Calvia, dove la struttura ha beneficiato di un consolidamento robusto, non di quei rattoppi che resistono fino alla prossima pioggia. Anche a Monte Agnese, lungo Salto Don Peppino, si è lavorato per garantire sicurezza e stabilità. Il dettaglio che fa la differenza? Il ripristino delle barriere mobili, quelle che, per intenderci, vanno a chiudersi quando il meteo non scherza e i fiumi iniziano a salire. Si tratta di piccoli accorgimenti, certo, ma che segnano la differenza tra un lavoro fatto tanto per fare e un intervento che guarda davvero al futuro della nostra viabilità rurale.