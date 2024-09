Nuoro: raffica di controlli contro la guida in stato di ebbrezza, due denunciati

Durante le verifiche, effettuate con gli etilometri in dotazione alla Sezione Radiomobile, un automobilista ha preferito rifiutare l'accertamento, un comportamento che di per sé rappresenta già un’infrazione passibile di denuncia. Ma c'è di più: un altro conducente è risultato positivo con un tasso alcolemico di 2,07 g/l, una cifra ben al di sopra del limite consentito. Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro. I Carabinieri, da sempre in prima linea nella battaglia per la sicurezza stradale, ricordano che la guida in stato di ebbrezza, così come sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, non è solo un reato, ma un attentato alla vita propria e altrui. Patenti sospese, veicoli sequestrati, e inevitabili conseguenze penali attendono chi si ostina a mettersi al volante dopo aver alzato il gomito. Nei prossimi giorni, la campagna di prevenzione proseguirà senza sosta, per garantire la sicurezza di chi percorre le strade nuoresi e per ricordare che il rispetto delle regole è l’unico modo per evitare di piangere altre vittime.

A Nuoro, i Carabinieri intensificano i controlli sulla circolazione stradale per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, che sempre più spesso si traduce in tragedie sulle nostre strade. Dopo la ripresa delle attività post-estive, i militari della Compagnia Carabinieri di Nuoro hanno rafforzato la loro presenza sul territorio, con pattuglie disseminate nelle ore serali e notturne e un obiettivo ben preciso: prevenire e reprimere i reati legati all’abuso di alcol al volante. E i risultati non si sono fatti attendere.