Turista tedesco cade in mare durante un'arrampicata nell'Oristanese, perde la vita

Potrebbe aver battuto la testa o essere stato colto da un malore, perdendo conoscenza nell’impatto. È stata proprio la donna a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti la Guardia costiera di Bosa, i vigili del fuoco di Oristano e Cagliari con un elicottero, oltre alla Capitaneria di porto. Un gommone del servizio di salvamento a mare, con l’aiuto dei vigili del fuoco, ha recuperato il corpo del turista e la sua amica, portandoli sulla spiaggia. Nonostante i tentativi di rianimazione dei medici del 118, per il 35enne non c'è stato nulla da fare.

Una giornata di avventura si è trasformata in tragedia tra Santa Caterina di Pittinuri e Su Riu, lungo la costa di Cuglieri, nell'Oristanese. Un turista tedesco di 35 anni ha perso la vita dopo essere caduto in mare durante un'arrampicata. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, ma sembra che l'uomo abbia perso l'equilibrio mentre si arrampicava insieme a un’amica, precipitando dalle rocce e finendo in acqua. L’amica, senza esitazione, si è tuffata per soccorrerlo, cercando di tenerlo a galla fino all'arrivo dei soccorsi.