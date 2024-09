Schianto mortale sulla Statale 130, perde la vita un 29enne in moto

L'impatto è stato violentissimo: la moto ha proseguito la sua corsa andando a schiantarsi contro un autobus, rendendo vani i tentativi di frenata. Il conducente del furgoncino si è immediatamente fermato e ha dato l’allarme, mentre sul posto sono accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco e i medici del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 29enne non c’è stato nulla da fare. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati per permettere agli inquirenti di ricostruire la dinamica dell'incidente, mentre il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per diverse ore.

Tragedia sulla Statale 130 all'altezza di Iglesias, dove un giovane motociclista di 29 anni, originario di Alba, ha perso la vita in un incidente stradale. Il ragazzo, in sella alla sua Yamaha Tracer, è finito contro un furgoncino Fiat Cubo guidato da un 33enne del posto, per cause ancora in corso di accertamento.