Virus Lingua Blu: Il Centro Studi Agricoli chiede indennizzi rapidi e adeguati per gli allevatori sardi

Secondo Piana, gli indennizzi dovrebbero prevedere almeno 300 euro per ogni capo ovino morto e 200 euro per ogni capo ovino vivo colpito dal virus, considerando le inevitabili conseguenze come gli aborti e la drastica riduzione della produzione di latte. Inoltre, il Centro Studi Agricoli chiede un indennizzo di circa 100 euro per ogni bovino soggetto al blocco della movimentazione a causa del virus della lingua blu. Piana esorta la Regione, gli Assessori all’Agricoltura e alla Sanità e la Presidente della Regione, Alessandra Todde, a intervenire rapidamente. "Non c’è solo il tema delle pale eoliche in Sardegna – afferma – ma anche l’agricoltura e l’allevamento, settori fondamentali per l’economia isolana". In un momento così difficile, conclude, è fondamentale un sostegno concreto agli allevatori sardi.

La diffusione del virus della lingua blu continua a colpire duramente gli allevamenti ovini e bovini in Sardegna, mettendo in ginocchio gli allevatori. Tore Piana, a nome dell’Associazione Agricola Centro Studi Agricoli, lancia un appello urgente alla Regione affinché predisponga indennizzi rapidi e adeguati per i capi colpiti dal virus, sottolineando l'importanza di agire senza indugi e con decisionismo, riducendo al minimo la burocrazia.