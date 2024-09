Crollo delle mura medievali a Cagliari: chiusa Via Fiume

L'episodio ha generato notevoli problemi di viabilità, visto che Via Fiume rappresenta un'arteria essenziale per il traffico diretto verso Viale Buoncammino. L'interruzione del traffico ha causato rallentamenti e deviazioni, impattando sulla routine quotidiana dei cagliaritani. In attesa dei lavori di ripristino, il Comune invita i cittadini a utilizzare percorsi alternativi.

A Cagliari, un crollo improvviso di alcune mura medievali ha reso necessaria la chiusura di Via Fiume, causando disagi alla circolazione e mettendo in allarme la cittadinanza. Le transenne sono state posizionate sul lato di Via Porcelli e lungo Viale Buoncammino, dove l'evento ha reso pericolosa la strada per pedoni e automobilisti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i tecnici del Comune e della Protezione Civile, che stanno lavorando per garantire la messa in sicurezza dell’area e accelerare i tempi per il consolidamento della struttura muraria.