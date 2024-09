Una statua per Tore Burruni: il campione di Alghero rivive in bronzo





L’inaugurazione sarà seguita dalla mostra "Una Statua per Tore - da un sogno al monumento", che resterà aperta anche nei giorni 28 e 29 settembre. I visitatori avranno l’opportunità di immergersi nelle varie fasi di lavorazione del monumento, dai primi disegni fino alla fusione in bronzo con il metodo della cera persa. Un’occasione unica per scoprire il percorso artistico che ha portato alla creazione di questa opera, ma non solo: grazie alla famiglia Burruni, saranno esposti alcuni preziosi cimeli appartenuti al grande campione, simbolo della storia sportiva algherese.





A rendere ancora più speciale l’evento sarà la presentazione dell’edizione commemorativa in tiratura limitata del libro "Tore Burruni Campiò Mundial", scritto dallo storico algherese Antonio Budruni, che sarà disponibile per l’acquisto durante i giorni della mostra. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno del Comune di Alghero, della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Camera di Commercio di Sassari, della Fondazione Alghero, GBC Elettronics e tanti altri appassionati e aziende del territorio. Un tributo doveroso a Tore Burruni, un uomo che ha saputo trasformare il suo sogno in un monumento immortale per la sua città e per la storia del pugilato.

Venerdì 27 settembre, alle ore 17:00, presso la Sala Conferenze Mosaico in via Carlo Alberto 72, si svolgerà un evento destinato a rimanere nella memoria sportiva e culturale di Alghero. La città riceverà in dono la statua in bronzo dedicata al leggendario campione mondiale di pugilato Tore Burruni, realizzata dall’artista pavese Antonio De Paoli e fusa dalla rinomata Fonderia Artistica Fabris di Verona. Sarà il presidente dell'APS Tore Burruni, insieme al Sindaco di Alghero, a suggellare questa importante donazione alla città.