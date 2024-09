Nuoro, annullata la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici dopo la tragedia

Le attività previste per l'evento saranno rinviate a data da destinarsi. Il messaggio è stato firmato dalla Dott.ssa Giacomina Cadau, Direttore Generale f.f. di Sardegna Ricerche, e dal Dott. Giovanni Carmelo Pirisi, Commissario Straordinario del Comune di Nuoro.

Nuoro, 25 settembre 2024 - Sardegna Ricerche, il Comune di Nuoro e Europe Direct Nuoro hanno annunciato l'annullamento della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2024, prevista per il 26 e 27 settembre. La decisione è stata presa in seguito alla tragedia che ha colpito la comunità nuorese. In un comunicato congiunto, le organizzazioni hanno espresso il loro profondo cordoglio e vicinanza all'intera comunità di Nuoro.